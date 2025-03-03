Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun Mart ayı oyun takvimi açıklandı. Tiyatro ekibi, 12-13-15-19-21-26-27 ve 28 Mart tarihlerinde sahne alacak.

Hazırladıkları oyunlarla Denizlililerin beğenisini toplayan Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun Mart ayındaki oyun takvimi duyuruldu. Oyunların hazırlıklarını tamamlayan tiyatro ekibi, yetişkin ve minik seyircileri ile buluşmayı bekliyor. Toplu rezervasyonlu oyunlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden, online rezervasyonlu oyunlar için https://www.merkezefendi.bel.tr/kultursanat/ linkinden vatandaşlar yerini ayırabilecek. Online rezervasyonlar oyun günlerinden 5 gün önce açılacağı belirtildi.

İlk oyun 12 Mart’ta

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Dostluk Masalı tiyatro oyununu 12 Mart Çarşamba günü saat 10.30’da ve 13 Mart Perşembe günü saat 14.00’te Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Kent Tiyatrosu ardından Obur ile Geveze Define Peşinde oyununu 15 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki oyununu 19 Mart Çarşamba günü saat 10.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Bonbon ile Şeker Kukla Tiyatrosu oyunu 21 Mart Cuma günü saat 10.30’da Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi’nde, Sınır oyunu 26 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, Bir Evlenme Teklifi & Ayı oyununu 27 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde ve Dostluk Masalı oyununu 28 Mart Cuma günü saat 10.30’da Merkez Kütüphanesi’nde oynayacak.