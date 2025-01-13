Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Kent Tiyatrosu, Konya Seydişehir’de ve Ortakaraören Köyü’nde hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinden farklı oyunlar sergiledi.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, Kent Tiyatrosu ile turnelerine devam ediyor. Konya’da gerçekleşen turne üç gün boyunca çocuklarla ve yetişkinlerle buluştu. Konya’da sahne alan Merkezefendi Kent Tiyatrosu, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Yaşlısından çocuğuna herkese hitap eden oyunları ile büyük beğeni topladı. Kent tiyatrosu turne boyunca Sınır, Bonbon ve Şeker, Obur ile Geveze Define Peşinde oyunlarını sergiledi.

“Tiyatromuz turnede keyifli anlar yaşattı”

Sanatın her zaman yanında olduğu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üç gün süren turnede yaşlısından gencine keyifli anlar yaşatan Merkezefendi Kent Tiyatromuza ve bu keyifli anlara katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederiz. Üç gün süren turnede birbirinden güzel oyunlar seyircilerin beğenisine sunuldu” dedi.