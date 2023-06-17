Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘3 Beş 8 ve Diğer Şeyler’ oyununa tiyatro severler büyük ilgi gösterdi.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Tiyatro ekibi ‘3 Beş ve 8 Diğer Şeyler’ isimli yeni oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu dolduran sanatseverler, oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Tiyatro oyununu sahneleyen Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Eğlenceli ve komik anların yaşandığı tiyatro oyunu seyirciler tarafından tam not aldı. Oyun sonunda tiyatro ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.