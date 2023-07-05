Merkezefendi Kadın Kooperatifi, ‘Anne Eli Lezzeti Tadında’ hizmet veriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çalışan, üreten ve kendine güvenen kadınlarımız Kooperatifte yaptıkları yerel ürünler ve detaylı yöresel gıdalar ile hayata lezzet katıyorlar” dedi.

Girişimci kadınlara her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlara ekonomik kazanç sağlamaları ve toplumda etkin rol almalarını teşvik etmek amacıyla üç yıl önce hizmete açılan Merkezefendi Kadın Kooperatifi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kooperatifte yerel ürünler ve detaylı yöresel gıdalar ile hazırlanmış kahvaltı, yemek, atıştırmalıklar, tatlılar ve içecekler bulunuyor. Merkezefendi Kadın Kooperatifi sayesinde kadınlar üretkenlikleri ve becerileri ile gelir elde ediyor.

“Kadınlarımız emekleriyle yaşama değer katıyor”

Kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Güçlü kadınlarımızdan oluşan Merkezefendi Belediyesi Kadın Kooperatifimizde anne mutfağı tadında ve anne eli güveniyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Kooperatif ile kadınları çalışma hayatına dahil ederek, gelir sahibi yapmak ve ekonomik anlamda güçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Hemşerilerimizi birbirinden lezzetli, güzel yiyecek ve içeceklerin üretildiği Kadın Kooperatifimize bekliyorum. Merkezefendi’de kadınlarımız, emekleriyle yaşama değer katmaya devam ediyor” dedi.