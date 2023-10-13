kapan-tutun yöntemini öğrenen öğrenciler, saniyeler içerisinde binadan tahliye edildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Merkezefendi İlkokulu’nda, tüm sınıflarda okuyan öğrencilerin katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Hazırlanan afet senaryosu çerçevesinde ilk sirenin çalmasıyla harekete geçen öğrenciler, yaşanabilecek muhtemel bir deprem esnasında yapılması gereken ilk işlem olan çök-kapan-tutunu 1 dakika boyunca sınıflarında uyguladı. Çalan tahliye sireniyle birlikte sınıflardan çıkartılan öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde hızlıca hareket ederek okulun bahçesinde belirlenen toplanma alanlarına yönlendirildi.

İkaz sirenleriyle birlikte önce çök-kapan-tutun yaparak sıraların altında saklanan öğrencilerin, daha sonra ise başlarını koruyarak binadan tahliye edildiği tatbikat, gerçek bir afet anını aratmadı. Saniyeler içerisinde okulun iki binasını da tahliyeye ederek tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrencilere, toplanma alanında deprem, tahliye ve yangın konularında bilgilendirme yapıldı.