’Merkezefendi Halk Süt’ projesi ile 2 ile 5 yaş arasındaki her dört çocuktan üçüne doğal süt ulaştırılıyor. Aynı zamanda yerli üreticiye de destek olunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi’nin, çocukları lezzetli ve doğal sütle buluşturmak amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Sütün toptan ve perakende fiyatının arttığı zorlu şartlarda, Merkezefendili çocuklara her ay ücretsiz 40 ton sağlıklı ve doğal süt ekipler tarafından ulaştırılıyor.

Yerli üreticiye destek

Merkezefendi Belediyesi, süt üreticilerine de destek oluyor. Yem desteği ile üreticilerin bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlayan Merkezefendi Belediyesi, binlerce litre sütü yerli üreticiden alarak bütçelerine destek sağlıyor. Çocukların, ailelerin ve üreticilerin yüzünü güldüren ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi ile ailelerin bütçelerine aylık 1 milyon 500 bin TL destek sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini de sürdürüyor.