Merkezefendi Belediyesi’nin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü Halk Süt projesinde yeni bir dönem başladı. Süt dağıtım sürecini daha hızlı ve güvenli hale getirmek için anlık takip sistemini hayata geçirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi tarafından, 2019 yılında hayata geçirilen Halk Süt projesinde bir güncelleme yapıldı. Sütleri teslim etmek için yola çıkan Merkezefendi Halk Süt araçları artık anlık olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, Merkezefendi Belediyesi’nce teslim gününden bir gün önce telefonlara gönderilecek kısa mesaj içerisindeki linke tıklayarak, araçları an be an takip edebilecek. Böylece aileler, sütlerini daha kolay teslim alırken, dağıtım süreci de daha şeffaf bir hale gelecek.

Teknolojik imkanlardan yararlanarak hizmet kalitesini artırmaya devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt’ün çocuklarımıza daha hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılmasına önem veriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için yola çıkan Merkezefendi Halk Süt araçlarımızı, ailelerimiz artık anlık edecek. Anlık takip sistemi ile günümüz şartlarına ayak uyduran Halk Süt, artık daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde çocuklarımıza ulaşıyor" diye konuştu.