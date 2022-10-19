Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nin çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi 3. Yılını doldurdu.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nin çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi 3. Yılını doldurdu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile 2019 yılında hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Süt’ çocuklara ulaşmaya devam ediyor. İlçedeki 2 ile 5 yaş arasındaki çocukların, lezzetli ve doğal süt içmesini sağlayan ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi sayesinde her dört çocuktan üçüne süt ulaştırılıyor. Sütün fiyatının sürekli arttığı zorlu ekonomik şartlarda, Merkezefendili çocuklar için her ay ücretsiz yaklaşık 40 ton lezzetli ve doğal süt, ekipler tarafından hanelere teslim ediliyor. Üç yılda toplam tam 1 milyon litrenin üzerinde ‘Merkezefendi Halk Süt’ çocuklara ulaştırıldı.

“Çocuklarımızın her zaman yanındayız”

Çocukların daha sağlıklı büyümeleri için süt dağıtımına aralıksız devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “2019 Ekim ayında başlattığımız Merkezefendi Halk Süt projemiz üç yaşını doldurdu. ‘Merkezefendi Halk Süt’ sayesinde hem ailelerimizi hem de çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Sağlıkta eşitlik anlayışı ile çocuklarımızın süt ihtiyacını karşılıyoruz. Doğal ve lezzetli süt içebilmek her çocuğun hakkı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya var gücümüzle devam ediyoruz” diye konuştu.