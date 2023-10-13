Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla ‘Merkezefendi Halk Ekmek’i Yeni Mahalle’de de açarak büfe sayısını 17’ye yükseltti.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini gerçekleştiriyor. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri hizmet vermeye devam ediyor. 16 ayrı noktada, vatandaşın hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine katkı sağlamak için hizmet veren büfelerin sayısı 17’ye çıktı. Merkezefendi Halk Ekmek’in yeni büfesi Yeni Mahalle’de açılarak hizmete başladı. Sabah saat 06.30’dan itibaren hizmet vermeye başlayan büfeler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

büfe sayısı artmaya devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi’nce hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ uygulaması çerçevesinde Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi, Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı (Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) önü, 1200 Evler Mahallesi 1200 Evler Pazaryeri karşısı park içi, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi park içinde, TOKİ Kayaköy Konutları’nda muhtarlık binası önünde, Gültepe Mahallesi Pazaryeri yanında ve Yeni Mahalle Pazar Yeri’nin önünde hizmet veriliyor.