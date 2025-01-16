Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara verdiği bir sözü daha yerine getiriyor. Halk sağlığını ve ihtiyaçlarını ön planda tutan Merkezefendi Belediyesi, glutensiz ürünlerin üretimine başlıyor. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimiz glutensiz ürünlere kolayca ulaşabilecek” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilmeye başlanan glutensiz ürünlerin deneme üretimi tamamlanmak üzere. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlarla buluşması planlanan bu ürünler, yakında hayata geçirilecek olan ‘Halk Marketler’de satışa sunulacak. Verilecek olan bu hizmet ile özellikle glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası’na giderek glutensiz ürünlerin deneme üretimini yerinde inceledi.

“Glutensiz ürünlerimiz raflarda yerini alacak”

Sağlıklı ve ekonomik çözümler sunarak örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlimizde ve ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz çok yakında açılacak olan ‘Halk Marketler’ aracılığıyla glutensiz ürünlere kolayca ulaşabilecek. Hemşehrilerimizin sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ürünlere erişimini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen glutensiz ürünlerimiz kısa sürede ‘Halk Market’ raflarındaki yerini alacak. Sağlıklı bir yaşam için attığımız bu adımın, tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.