Merkezefendi Halk Ekmek’te ekmekler bir süre daha 3 TL’den satılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Halkımızın hizmetine sunduğumuz ekmekleri, gramajından ve kalitesinden ödün vermeden aynı fiyat üzerinden sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Halk Ekmek’te ekmekler bir süre daha 3 TL’den satılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Halkımızın hizmetine sunduğumuz ekmekleri, gramajından ve kalitesinden ödün vermeden aynı fiyat üzerinden sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından 3 ay önce hem kaliteli ve sıcak ekmek tüketmek hem de hane gelirine destek olması amaçlanarak hizmete sunulan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’e vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Her sabah erken saatlerde hizmet vermeye başlayan büfelerden binlerce Merkezefendili alışveriş yapıyor. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde hizmete geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ten vatandaşlar oldukça memnun.

Aile bütçelerine katkı sağlıyor

Binlerce kaliteli ve sıcak ekmek ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerinden sofralara ulaşıyor. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ hizmeti ile vatandaşlar, ekmeği uygun fiyat üzerinden alıyor. Aile bütçelerine büyük katkıda bulunan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ sayesinde aileler ev içi harcamalarında büyük tasarruf sağlıyor.

Merkezefendi Halk Ekmek’e yoğun ilgi

Merkezefendi Belediyesi’nin 8 Eylül 2022’de hayata geçirdiği ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak Bahçelievler, Merkezefendi ve 1200 Evler Mahallelerine kurulan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfeleri şu ana kadar belirlenen 14 noktada vatandaşa hizmet veriyor. Sabah saat 07.00’de açılan büfelerde ekmek 3 TL’ye satılıyor ve kişi başı en fazla dört ekmek alınabiliyor.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Merkezefendi Halk Ekmek hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, bu imkanı sağlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür etti. Merkezefendi Belediyesi’nin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, her gün ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerine gidip ekmek aldıklarını belirtti. İlçe sakinleri, ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerinin olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi.

“İlkemizden taviz vermiyoruz”

Her zaman vatandaşın yanında olduğunu, zorlu ekonomik süreçleri yine birlikte aşacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gıda ürünlerine her geçen gün gelen zamlarla baş etmeye çalışan vatandaşlarımıza iyi bir haber vermek istiyorum. Merkezefendi Halk Ekmek büfelerimizde 3 TL’den halkımızın hizmetine sunduğumuz ekmekleri, gramajından ve kalitesinden ödün vermeden 3 TL’den sunmaya devam ediyoruz. Sosyal Belediyecilik ilkemizden taviz vermeyecek, projelerimizde her zamanki gibi halkımızın menfaatini gözeteceğiz” diye konuştu.