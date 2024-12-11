Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla üç büfeyi daha ‘Merkezefendi Halk Ekmek’i büfesini Sevindik, Yenişehir ve Değirmenönü Mahalllesi’nde hizmete açtı.

Her geçen gün belirli periyotlar ile büfe sayısı artan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ ilçe geneline hızla yayılıyor. Sevindik, Yenişehir ve Değirmenönü Mahallesi’ne kurulan büfe ile ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfe sayısı 28’e yükseldi. Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri artık 28 ayrı noktada hizmet veriyor. Merkezefendililerin hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine katkı sağlayan büfelerde ekmek satışları, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Yeni kurulan 26. büfe Sevindik Mahallesi 2311 Sokak basketbol sahası önünde, 27. büfe Yenişehir Mahallesi 25 Sokak Rukiye Urhan Anaokulu yanında ve 28. büfe ise Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi Merkezefendi Halk Et Mağazası önünde hizmet veriyor.

“Büfelerimiz ilçemize hayırlı olsun”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin günlük ekmek ihtiyacını ucuz ve kaliteli bir şekilde karşılamak için, Merkezefendi Halk Ekmek Büfelerimizin sayısını artırarak ilçemizin geneline yaymaya devam ediyoruz. Sevindik, Yenişehir ve Değirmenönü Mahallemize kurduğumuz yeni büfelerimiz ile vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz” dedi.