Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla 19. ‘Merkezefendi Halk Ekmek’i büfesini Adalet Mahallesi’nde hizmete açtı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki faaliyetlerine devam ediyor. Belirli periyotlar ile her geçen gün büfe sayısı artan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ ilçe geneline yayılıyor. Geçtiğimiz günlerde Muratdede Mahallesi’ne kurulan büfe, bu kez de Adalet Mahallesi’ne kuruldu. Böylelikle ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfe sayısı 19’a yükseldi.

Hane bütçelerine destek olması amaçlanarak kurulan Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri artık 19 ayrı noktada, vatandaşın hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine katkı sağlamak için hizmet veriyor. Sabah saat 06.30’dan itibaren hizmet vermeye başlayan büfeler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Büfe sayısı her geçen gün artıyor

Merkezefendi Belediyesi’nce hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ uygulaması kapsamında; Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi, Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı (Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) önü, 1200 Evler Mahallesi 1200 Evler Pazaryeri karşısı park içi, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi park içinde, TOKİ Kayaköy Konutları’nda muhtarlık binası önünde, Gültepe Mahallesi Pazaryeri yanında, Yeni Mahalle Pazar Yeri’nin önünde, Muratdede Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi önünde ve Adalet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Umut-1 sitelerinin yanında hizmet veriliyor.