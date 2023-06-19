Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerinin sayısını 15’e yükseltti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olabilmek amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ vatandaşlar tarafından ilgi ve talep görmeye devam ediyor. TOKİ Kayaköy Konutları’na konulan büfe ile ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerinin sayısı 15’ yükseldi.

Sabah saat 07.00’den itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek 3 TL’ye satılıyor.

Merkezefendi Belediyesi’nce hayata geçirilen ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ uygulamasında Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi, Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı (Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) önü, 1200 Evler Mahallesi 1200 Evler Pazaryeri karşısı park içi, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi park içinde ve TOKİ Kayaköy Konutları’nda muhtarlık binası önünde vatandaşa sıcak ve bütçeye uygun ekmek alma imkanını sağlıyor.