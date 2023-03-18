29. Dönem POMEM sınavlarına ücretsiz hazırlanan 145 gençten 56’sı sınavlarda başarılı olarak mesleklerine ilk adımı attı.

Gönüllü bir ekiple kurulan ve 2021 yılı Kasım ayında çalışmalarına başlayan Merkezefendi Gençlik ve Spor Akademisi meyvelerini toplamayı sürdürüyor. Polislik, beden eğitimi, askeri okullar, bekçilik ve gümrük muhafaza memurluğu gibi meslek dallarını içeren özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençler bir yandan çalışıyor, bir yandan sınav sürecini yaşıyor. Merkezefendi’de sıcak bir ortamda hem TYT kursları, hem de uzman antrenörler eşliğinde salon ve saha çalışmaları sürüyor. Proje koordinatörü Hüseyin Kaplan, akademi bünyesinde bugüne kadar toplam 901 gencin hayatına dokunduklarını, sınavları kazanan gençlerin meslek sahibi olmalarıyla yaptıkları işin ne kadar anlamlı olduğunu gördüklerini kaydetti. 29. Dönem POMEM sınavlarına giren 145 gençten 117’si sportif sınavda başarılı oldu. İkinci aşama ve mülakat sınavlarında başarısını sürdüren 56 genç ise Polis adayı olarak atanmaya hak kazandı.

Çalışmalar dışında sosyal olarak ta birçok aktivitenin içinde olduklarını kaydeden gençler, bu imkanların oluşmasını sağlayan başta antrenörleri olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Kursiyerlere protokol tarafından başarı belgeleri takdim edildi.