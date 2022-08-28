Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘Merkezefendi Gençlik Festivali’ büyük bir coşku ile başladı. Binlerce kişinin katıldığı festivalde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, coşkulu kalabalığa teşekkür etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘Merkezefendi Gençlik Festivali’ büyük bir coşku ile başladı. Binlerce kişinin katıldığı festivalde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, coşkulu kalabalığa teşekkür etti.

Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Üç gün sürecek olan festivalin ilk gününde sahne alan, Türkiye’nin sevilen grubu Yeni Türkü Denizlililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Tam bir festival havasında geçen organizasyonda birbirinden güzel şarkıları seslendiren Yeni Türkü enerjisi ile adeta Denizli’yi coşturdu. Binlerce vatandaş, şarkılara eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yeni Türkü’nün öncesinde ise Kafa Denk grubu ve Merkezefendi Belediyesi Orkestrası sahne aldı. İlk günden muhteşem coşku ve kalabalıkla başlayan Gençlik Festivali’nin ikinci gününde (28 Ağustos Pazar) Tanju Güneş ve Bir Kişi Arkeolog sevenleri ile buluşarak konser verecek.

Merkezefendili vatandaşlara unutulmayacak bir gün yaşattıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bize olan desteğiniz ve enerjiniz bizi çok iyi motive ediyor. Her gün sizin için proje ve sosyal etkinlikler yaratmaya devam ediyoruz. İkincisini düzenlediğimiz Merkezefendi Gençlik Festivalimizde bu güzel yüreklerin burada olması hepimizi mutlu ediyor. Yasaklara karşı milli bayramlarımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz. Merkezefendimiz Türkiye genelinde marka değeri olan bir ilçe ve bu marka değeri de sizlerle birlikte üstlere taşımaya çalışıyoruz. Dört gün boyunca sizlerle birlikte keyifli anlar ve dakikalar yaşayacağız. Sevdiğiniz sanatçılar, sizlerle yan yana eğlenerek bu sıkıntıları unutmaya çalışacağız. Sizlere yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte dört gün sürecek olan festivalimiz büyük coşkuyla kutlayacağız. Saat 20.00’da başlayacak olan fener alayımız ve sonrasındaki Haluk Levent konseri ile sizlerle beraber olacağız. Sahne alan tüm gruplarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum“ diye konuştu.