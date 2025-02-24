Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayına özel olarak yapılan ‘Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi’ bu yıl da devam edecek. Başkan Doğan, "Merkezefendi’mizde iyiliği büyütebilir, Ramazan Ayı’nın bereketini paylaşabilirsiniz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi 6. kez başlatılıyor. Hayırsever vatandaşların bulunduğu destek ile ilçe sınırları içerisinde hizmet veren, sisteme kayıtlı restoranlarda hazırlanan sıcak iftar yemekleri veya gıda kolileri ihtiyaç sahibi Merkezefendililerin evlerine ulaştırılacak. ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketine destek olmak isteyen hayırseverler ve sisteme kayıt olmak isteyen restoranlar https://merkezefendi.bel.tr/elele/ adresinden katkıda bulunabilecekler. "Merkezefendi’de iyiliği birlikte büyütüyoruz" İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Bu Ramazan Ayı’nda da sürdüreceğimiz El Ele İyilik Hareketi’mizle, ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek ya da gıda kolisi ulaştırarak iyiliği büyütebilir, Ramazan Ayı’nın bereketini paylaşabilirsiniz. İyilik hareketimize katılmak için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.