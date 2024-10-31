Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca Manisa’nın en yoğun nüfus bölgesi olan Yunusemre ilçesinde bulunan ve bir dönem pandemi hastanesi olarak hizmet veren Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne Çocuk Acil Servisi ve Kadın Doğum Acili açılma çalışmalarında sona geldiklerini duyurdu.

Konuya ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca açıklamasına şöyle devam etti: "İl merkezinde Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesi olmak üzere 2 büyük hastanemiz mevcut. Daha önceden Merkezefendi bünyesinde bulunan çocuk ve doğum servisi Şehir Hastanesine taşınmıştı. Covit döneminde Pandemi Hastanesi olarak büyük hizmetler veren Merkezefendi Devlet Hastanesi, günümüzde normalleşmeyle birlikte eski işlevselliğine kavuşmuş durumda. A Grubu Hastane kategorisinde olan hastanemize yakın zamanda Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı kadroları açtık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Çocuk Acil Servisi ve Kadın Doğum Acili açılışını yaparak Manisa’ya kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece daha etkin bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca genişletilen fizik tedavi ünitesinin yeni yerinde, kalite standartlarına uygun, hasta mahremiyeti gözeterek 25 yatak ile günde 250 hastaya fizik tedavi hizmeti verecek."

İl Sağlık Müdürü Karaca, yeni servislerin açılmasıyla birlikte acil çocuk hastaları ve acil kadın doğum hastalarının müracaat edebilecekleri bilgisini verdi.

Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve hastane yönetimine teşekkür eden Karaca, Manisa’ya hayırlı olmasını temenni etti.