Merkezefendi Belediyesi’nin Denizli’ye gelen depremzedeler için Merkezefendi Kültür Merkezi’nde kurduğu ‘Dayanışma Merkezi’nden bugüne kadar 5 bin 678 depremzede faydalandı.

Denizli’ye gelen depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ‘Dayanışma Merkezi’ yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem afetinin ilk gününden bu yana hem deprem bölgesindeki hem de Denizli’deki afetzedeleri yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan merkezden şu ana kadar 5 bin 678 afetzede ihtiyacını karşıladı. Temel gıdadan kullanılmamış kıyafete, ayakkabıdan temizlik ürünlerine, kişisel hijyen malzemelerinden bebek maması ve bezine, beyaz eşyadan mobilyaya, kırtasiye malzemelerinden oyuncağa kadar birçok ihtiyaç Dayanışma Merkezi’nden temin edilebiliyor.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar yardımlarını, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde bulunan Dayanışma Merkezi veya belediyenin telefon numarası ile ulaştırabilecekler.

Öncelikli ihtiyaç listesi

Dayanışma Merkezi’nde şu an için öncelikli olarak, kullanılmamış pijama, çorap, terlik, iç çamaşırı, bot, eşofman, ayakkabı, kıyafet ve temizlik malzemelerine ihtiyaç duyuluyor.