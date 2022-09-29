Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediye tarafından Sevindik, Gümüşçay, Bereketler ve Bahçelievler Mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt, yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediye tarafından Sevindik, Gümüşçay, Bereketler ve Bahçelievler Mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt, yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkezefendi Belediyesi, modern, kaliteli ve konforlu bir yaşam sağlamak adına, üst yapı ve yol yenileme işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sevindik, Gümüşçay, Bereketler ve Bahçelievler Mahallelerindeki çalışmalar Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yürütülüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da yapım ve yenileme işlemlerinin devam ettiği mahallelerde incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. Tüm sokakları tek tek inceleyen Başkan Doğan, mahalle sakinleri ile de sohbet ederek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Sevindik Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Ekipler tarafından 135 bin metrekarelik parke taşı döşemesi, 45 bin metrekarelik sıcak asfalt serimi, 40 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 9 bin metreküp beton dökümü ve 95 bin metreküp kazı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yollar tekrar trafiğe açılacak.

Gümüşçay Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarında 3 bin 500 metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 6 bin 500 metrekarelik parke taşı döşemesi, 5 bin 500 ton sıcak asfalt serimi ve 6 bin metreküp kazı gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarında 16 bin metrekare kaldırım taşı ve 11 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşenecek. Ekipler ayrıca yıpranan kaldırımları yenileyerek modern bir görünüm sağlayacak.

Bereketler Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmaları tamamlanarak yollar kullanıma tekrar açıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar ile 15 bin metrekarelik yol ve kaldırım parke taşı ve 9 bin metrekare uzunluğunda bordür taşı döşemesi yapıldı.

“sokaklarımız yeni bir çalışmaya ihtiyaç duymayacak”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak yap-boz olmaması için alt yapı çalışmalarının tamamlamasını bekledik. Bazı mahallelerde alt yapı işlemleri tamamlandıktan sonra biz de üst yapı çalışmalarımıza başladık. Yol ve kaldırım çalışmalarına başladığımız Sevindik, Gümüşçay, Bereketler ve Bahçelievler Mahallelerimiz çok yakında daha temiz ve modern bir görünüme kavuşacak. Sokaklarımız bir süre daha yeni bir çalışmaya ihtiyaç duymayacak. Bölgelerimizdeki üst yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız. İlçemizi geliştirmek, güzelleştirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.