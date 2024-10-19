Merkezefendi Belediyesi, Küratörlüğünü Yazar Özlem Özdemir’in üstlendiği ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’ni Denizlililer ile buluşturacak.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet’in kadınlar için açtığı özgürlük kapısından cesurca ilerleyen kadınların öykülerini anlatan tarihi bir sergi olan Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Yazar Özlem Özdemir’in üstlendiği serginin açılışı 24 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapılacak. Sergi 3 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak.

Tarihi sergi üç önemli bölümden oluşuyor

Üç bölümden oluşan serginin ilk bölümünde Atatürk’ün kadına bakışını kronolojik olarak ortaya koyuluyor ve Türk kadınının haklarını kazanma sürecini dünyayla kıyaslayarak anlatılıyor. İkinci bölümde, fotoğrafların biyografilerle bütünleştiği 20 öncü kadının kapsamlı biyografileri detaylıca sergileniyor. Son bölümde ise dünden bugüne, bazıları bugün aramızda olan, adları bilinmeyen 100 kadının adlarını anarak, onlara da bir saygı duruşunda bulunuluyor. Sergide yer alan seçki, farklı meslek dallarında ilki başarmış ve gençlere ilham verecek işler ortaya koyan isimlerden oluşuyor.

“Büyüleyici hikayeler bu özel sergide”

Serginin, cesur kadınların ülkemizin çağdaşlaşma yolundaki katkılarını gözler önüne sereceğini belirten Başkan Doğan, “Atatürk’ün izinden giden, yaptıkları ve bıraktıkları mirasla bugünlere gelmemizde mihenk taşı olan kadınların başarılarını bu sergi aracılığıyla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu değerli sergi ile Cumhuriyetimizin değerlerinden olan kadınlarımızın bugüne kadar neler yaptığını bir kez daha göreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı ve özel sergiye bekliyoruz” diye konuştu.