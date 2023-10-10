Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 2024 yılı bütçesi, 1 Milyar 800 Milyon TL oldu.

Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısının 2. Oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın başkanlığında toplanan mecliste 9 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan 2024 yılı bütçe görüşmeleri de tamamlandı. Müdürlük nezdinde oylamaya sunulan bütçe ve performans programı oy çokluğu ile kabul edildi. Merkezefendi Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 1 Milyar 800 Milyon TL olarak belirlendi.

“İlçemize hayırlı olsun”

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Doğan, 2024 yılı bütçesinin Merkezefendi’ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimizin taleplerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak ilçemiz için çalışıyoruz. 2024 yılı bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.