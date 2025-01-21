Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştirmeye devam ediyor.

Eğitime ve öğrencilere destek veren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Merkezefendi Belediyesi, anlamlı bir projeyi daha hayata geçirerek öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilkokul ve ortaokullara steril içme suyu üniteleri yerleştirdi. Bu yeni uygulama sayesinde, öğrenim gören çocuklar, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebiliyor. Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından da büyük öneme sahip olan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Öğrenciler ücretsiz ve sağlıklı suya kavuştu

Proje ilk önce Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda uygulandı daha sonra İsmail Uslu İlkokulu, Katip Çelebi İlkokulu, Dentaş İlkokulu, Ekrem Başer Ortaokulu, Şehit Hasan Eser Ortaokulu, Hacı Eyüplü Ortaokulu/ilkokul, Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Nermin Osman Akça Ortaokulları’nda devam ettirildi.