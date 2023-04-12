Merkezefendi Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen toplu iftar programları, yarın Değirmenönü Mahallesi’nde devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mahalle iftarları devam ediyor. Daha önce İlbade, Mehmet Akif Ersoy, Sevindik ve Muratdede Mahallesi’nde kurulan iftar sofrası bu kez Değirmenönü Mahallesi’nde kurulacak. İftar programı yarın Karaman Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek. Tasavvuf müzik konserinin ve semazen gösterisinin olacağı iftar programında Ramazan ayının huzuru yaşanacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ramazan’ın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.