Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda 2022 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Başkan Doğan, “İlçemize hayırlı olsun. Merkezefendimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığındaki meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan Doğan meclis başkanlığı görevini, 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek üzere Merkezefendi Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Coşkun’a devretti.

Merkezefendi Belediyesi’nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu sunumu meclis üyelerine izletildi. 2022 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunularak kabul edildi. Başkan Doğan, onaylanan faaliyet raporunun Merkezefendi için hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütçemizi doğru kullanarak projeler gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve Merkezefendili hemşehrilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.