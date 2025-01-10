Merkezefendi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenliyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından verilen destekler ile öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Rehber Matematik Mehmet Dural, Şenol (Hoca) Aydın ve Rüştü (Hoca) Bayındır, ‘Rehberliğin En Eğlenceli Hali Tak-Tik Şov’ adlı program, sınav öncesinde öğrencilere hem eğlenceli hem de rehberlik dolu bir deneyim sunacak. Eğitim uzmanları ve motivasyon konuşmacılarının katılımıyla gerçekleşecek olan Tak-Tik Şov’da, öğrenciler sınav stresiyle başa çıkmanın yollarını öğrenecek, etkili çalışma taktikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve moral depolayacak.

Etkinlik, 11 Ocak Cumartesi günü (yarın) Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’de saat 15.30’da gerçekleştirilecek.

“Gençlerimizin başarısı bizim gururumuz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gençlerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi için bu tür etkinliklerin önem veriyoruz. YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmak, onların motivasyonunu artırmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Gençlerimizin başarıları bizim gururumuzdur” dedi.