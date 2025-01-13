Merkezefendi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Başkan Doğan, “Salonu dolduran öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Rehber Matematik Mehmet Dural, Şenol (Hoca) Aydın ve Rüştü (Hoca) Bayındır, ‘Rehberliğin En Eğlenceli Hali Tak-Tik Şov’ adlı program, sınav öncesinde öğrencilere hem eğlenceli hem de rehberlik dolu bir deneyim gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’de eğitim uzmanları ve motivasyon konuşmacılarının katılımıyla gerçekleşen olan Tak-Tik Şov’da, öğrenciler sınav stresiyle başa çıkmanın yollarını ve etkili çalışma taktikleri hakkında bilgi sahibi oldu. Yoğun katılımın olduğu ve moral depolanan programda öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

“Eğitim her zaman önceliğimiz”

Öğrencilere vereceği desteğe her zaman devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Keyifli ve verimli geçen etkinlikte salonu dolduran öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, sınav öncesinde çocuklarımıza moral ve motivasyon sağlayan Mehmet Hoca, Şenol Hoca ve Rüştü Hoca’ya teşekkür ediyorum” dedi.