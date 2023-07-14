Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sivrisineklerle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, yaşanan iklim değişikliği nedeniyle düzensiz yağışların etkisiyle artan sivrisinek popülasyonu ile yoğun şekilde mücadele ediyor. En etkili ve hızlı şekilde sonuç almak için günün teknolojileri ile desteklenen ilaçlama yöntemleri kullanılıyor.

Sivrisineklere karşı mücadele sürüyor

Son yılların en yağışlı döneminin yaşanması ile artan su birikintileri, ev ve bahçelerde fazla sulama sonrası biriken sular sivrisineklerin başlıca üreme alanları oldu. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alan ve besihaneler gibi alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Her yıl 800 bin hektarlık uçkun ilacı kullanılıyor

Ekipler çalışmalarını sivrisineklerin yoğun olarak ürediği ve rüzgarın da etkisiyle taşındığı bölgelerde yoğunlaştırılıyor. Her yıl 800 bin hektarlık uçkun ilacı ve 400 bin metrekarelik rezidüel ilaç kullanılıyor, alanında uzman ekipler ile sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelerle mücadele gece-gündüz periyodik olarak ilçenin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.