Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksiti için ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceğini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksiti için ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceğini duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksiti için ödemeler başladı. Ödemeler 30 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan vezneler hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlarımız, 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günlerinde de, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasına uğrayarak 09.00-17.00 saatleri arasında ödeme yapabilecek” ifadeleri kullanıldı.