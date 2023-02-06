Merkezefendi Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve birçok ilde can kaybı ve yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için insanı yaşam malzemesi noktasında yardım kampanyası başlattı.

Merkezefendi Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve birçok ilde can kaybı ve yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için insanı yaşam malzemesi noktasında yardım kampanyası başlattı.

Merkezefendi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili vuran depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Merkezefendi Belediyesi tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar, deprem bölgelerine ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini Sümer Mahallesi’nde bulunan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’na ulaştırabilirler. Merkezefendi Belediyesi, depremden etkilenen illere gitmek üzere AKUT Arama Kurtarma Derneği Denizli Şubesi’ne insani yaşam malzemeleri ile ulaşım desteği de sağlıyor.

“Bu zor günleri birlikte atlatacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Merkezefendi Belediyesi olarak depremden etkilenen yurttaşlarımızın yanındayız. Yaraların sarılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız, seferber olacağız” diye konuştu.