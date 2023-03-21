Planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve bebek maması desteği sağlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde yaşayan tüm çocukları anne şefkati ile destekliyoruz” dedi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, yerinde tespit çalışmalarıyla bebek bezi ve bebek maması ihtiyacı olan ailelere destek sağlamaya devam ediyor. 0-2 yaş arası bebeği olan, gelir durumu dezavantajlı ailelere bebek bezi ve bebek maması belirli periyotlarla ailelere ekipler tarafından teslim ediliyor. Merkezefendi Belediyesi, bu sayede ailelerin hane bütçelerine destek olarak ekonomik anlamda rahatlamasını sağlıyor.

“Dezavantajlı ailelerimizin yanındayız”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Son zamanlarda vatandaşlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısı sebebiyle bebek bezi ve bebek maması taleplerinin oldukça arttığı bu günlerde bizler de ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. 0-2 yaş arası bebeği olan dezavantajlı ailelerin bebek bezi ve bebek maması ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçemizde yaşayan tüm çocukları anne şefkati ile destekliyoruz. Her zaman dezavantajlı çocukların ve ailelerin yanındayız. Onların mutlu olması için elimizden gelen desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.