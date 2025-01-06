Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Bazen 1 Hayatını Değiştirir’ semineri 8 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İlçedeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Merkezefendi Belediyesi, eğitim alanında da çalışmalarına devam ediyor. Seminere Dikkat Eğitmeni ve Aile Danışmanı Özden Güney, Sosyolog ve Aile Danışmanı Gamze Gürel, Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Derin Asya Karaca konuşmacı olarak katılacak.

‘Bazen 1 Hayatını Değiştirir’ konulu seminer 8 Ocak Çarşamba günü Merkez Kütüphane’de gerçekleştirilecek.