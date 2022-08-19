Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muharrem Ayı dolayısıyla Merkezefendi Belediyesi önünde vatandaşlara aşure ikram etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muharrem Ayı dolayısıyla Merkezefendi Belediyesi önünde vatandaşlara aşure ikram etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle belediye binasının önünde binlerce kişiye aşure hayrı düzenledi. Kurulan stantlarda aşure kazanının başına geçen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşlarla sohbet edip aşure ikramında bulundu. Düzenlenen etkinliğe meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Birlikteliğin ve beraberliğin sembolü”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Birlikteliğin ve kardeşliğin kültürümüzde sembolü olan aşure hayrımızı yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Muharrem Ayı’nda insanlarımızın kalplerinin, duygularının birleştiği, dayanışma içinde oldukları günleri yaşıyoruz. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak belediye binamız önünde aşure ikramında bulunuyoruz. Bu tür geleneklerimiz kaynaşmamızı sağlıyor. Aşure hayrımıza katılan tüm halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.