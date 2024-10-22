Merkezefendi Belediyesi, çoksesli koro müziğini özendirmek ve Türk müziğinin evrensel boyuta ulaşmasına katkı sağlamak için ilk kez Ulusal düzeyde ‘T.C. Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korolar Festivali’ düzenleyecek. Dört gün boyunca sürecek olan festival 26 Ekim’de başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ulusal düzeyde ilk kez Merkezefendi’de düzenlenecek olan ‘Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Koro Festivali’ başlıyor. Türkiye’nin dört bir köşesindeki sanatçıların ve koroların başvurduğu festival 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çoksesli koro müziğinin geliştirilmesi için düzenlenen festivalde Türkiye ve dünyadan seçkin koro müziği örnekleri sanatseverlerle buluşacak. 26-29 Ekim 2024 tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi’nde dört gün boyunca eşsiz festivalde müzik şöleni yaşanacak.

“Sanatın kalbi Merkezefendimizde atacak”

Merkezefendi’nin kültür ve sanat alanında Türkiye’ye örnek olma yolunda attığı adımlara yenilerini eklemeye devam eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanatın ve kültürün merkezlerinden biri olmayı başaran ilçemizde, bu değerleri çok daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ulusal düzeyde tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlediğimiz ‘Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korolar Festivali’ başlıyor. Bu festival, sanatın birleştirici gücünü yüceltmek, çoksesli müziğimizin evrensel boyutlara ulaşmasına katkı sağlamak ve farklı kültürleri buluşturmak için büyük bir fırsat sunuyor. Çoksesli koroların bir araya geleceği bu anlamlı organizasyonda, Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayacak sanatçılarımızı Merkezefendi’mizde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Ulusal düzeyde ilk kez düzenlediğimiz ve dört gün boyunca devam edecek olan T.C. Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Koro Festivali’mize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı da doyasıya kutlayacağımız, sanatın ve kültürün tüm güzelliklerini yaşayacağımız festivalimizde buluşmak dileği ile” dedi.