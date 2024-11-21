2024 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2. taksit ödemeleri devam ederken Merkezefendi Belediyesi, 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günü veznelerin hizmet vereceğini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi veznelerde yığılma olmaması, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için çalışmalara devam ediyor. 2024 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2. taksit ödemeleri Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası Veznesi, Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü Veznesi, Merkezefendi Kültür Merkezi Veznesi ve Merkezefendi Belediyesi web sayfasından gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasındaki vezneler 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar vergilerini 2 Aralık Pazartesi gününe kadar ödeyebilecek.