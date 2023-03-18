Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem afetinin ardından afetzedeleri yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediyesi hem deprem bölgelerinde hem de Denizli’de yoğun mesai harcıyor.

Depremin ilk gününden bu yana hem deprem bölgesindeki hem de Denizli’deki afetzedeleri yalnız bırakmayan Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Depremin etkilediği tüm şehirlere eşit bir şekilde desteklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi tarafından, afetzedelerin barınması için konteyner yaşam alanları kuruldu. Salgın hastalıkların ve sağlık sorunlarının yaşanmaması için temizlik araçları ve hijyen ekipleri de afet bölgelerinde hummalı çalışma gerçekleştiriyor. Deprem bölgelerindeki çocukların yaşadığı travmayı çabuk atlatmalarını sağlamak ve onlara psikolojik destek olmak için de Oyun Otobüsü, çadır ve konteyner kentleri dolaşarak tüm gün çocuklara hizmet veriyor.

Deprem bölgelerine yardımlar ulaşmaya devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Yardım Toplama Noktası’ olarak belirlediği Merkezefendi Kültür Merkezi’nden bugüne kadar, hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen insanı yaşam malzemeleriyle dolu onlarca tır da deprem bölgelerine ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor.

Binlerce depremzede ihtiyaçlarını karşılıyor

Denizli’ye gelen depremzedeler için Merkezefendi Kültür Merkezi’nde kurulan ‘Dayanışma Merkezi’nden bugüne kadar binlerce depremzede faydalandı. Temel gıdadan kullanılmamış kıyafete, ayakkabıdan temizlik ürünlerine, kişisel hijyen malzemelerinden bebek maması ve bezine, beyaz eşyadan mobilyaya, kırtasiye malzemelerinden oyuncağa kadar birçok ihtiyacın temin edildiği merkeze yardımlar gelmeye devam ediyor.

“Dayanışmayı her geçen gün büyütüyoruz”

Depremin kendileri için her zaman öncelikli gündem olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Konteyner yaşam alanlarımız, temizlik araçlarımız, hijyen ekiplerimiz ve oyun otobüsümüzle deprem bölgelerinde de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm ekibimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla hemşerilerimizden gelen yardımları bölgeye ulaştırıyoruz. Hala çok ciddi ihtiyaçlar var. Biz de elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa hepsini yapıyoruz. Hemşerilerimizin desteklerine devam etmesi, depremzedelerimiz için çok önemli. Bu dayanışmayı gün gün büyüten herkese sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu.