Merkezefendi Belediyesi, Türk motor sporlarının önemli isimlerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu’nun Dünya Superbike Şampiyonası İspanya Jerez Pisti’nde şampiyonluk yarışını canlı yayında verecek.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından, Türk dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu’nun Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki yarışı canlı yayında verilecek. Motor tutkunları yarış boyunca ekranlarda İspanya Jerez Pisti’nde Razgatlıoğlu’nun mücadelesini canlı olarak takip edebilecek. Başkan Doğan, “Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun şampiyonluk yarışını motor tutkunu hemşehrilerimiz ile birlikte izleyeceğiz” dedi.

Canlı yayın 20 Ekim Pazar günü saat 14.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da verilecek.