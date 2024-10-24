Merkezefendi Belediyesi, Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.
Merkezefendi Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları” sergisi ve 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korolar Festivali Ankara’daki hain terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
Kaynak: iha