Merkezefendi Belediyesi’ne bağlı Kız Basketbol Takımları, U-14, U-16 ve U-18 kategorilerinde bölge şampiyonalarına katılmaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti. Başkan Doğan, “Sporcularımız, sahadaki azimleri ve çalışkanlıklarıyla büyük bir başarıya imza attı” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’ne bağlı Kız Basketbol Takımları, gösterdikleri üstün performanslarla bölge şampiyonalarında dikkatleri üzerlerine çekti. U-14, U-16 ve U-18 kategorilerinde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımları, Merkezefendi Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

“Sporcularımız büyük bir başarıya imza attı”

İlçenin spor alanındaki yükselen değerini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Doğan, “Sporcularımız, sahadaki azimleri ve çalışkanlıklarıyla büyük bir başarıya imza attı. Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımlarımızda her biri harika iş çıkartıyor. Onların mücadelesi, ilçemizde sporun gelişimi adına çok önemli. Bölge şampiyonalarında da en iyi şekilde mücadele edeceklerine inanıyor, U-14, U-16 ve U-18 Kız Basketbol Takımlarımızı yürekten kutluyor ve tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sporcular hem takıma hem ilçeye katkı sağlıyor

Geçtiğimiz yıllarda Merkezefendi Belediyesi Kız Basketbol Takımı’nın alt yapısında yetişen sporcular ulusal liglerde çeşitli takımlara transfer olarak hem takıma hem de ilçeye büyük bir katkı sağladı. Transfer olup ulusal liglerde mücadele eden sporcularımız ilerleyen yıllarda Türkiye çapında ve uluslararası arenalarda boy göstermeyi hedefliyor.