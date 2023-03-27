Merkezefendi Belediyesi, mahalle iftarlarının ilkini bu akşam İlbade Mahallesi’nde düzenleyecek. Başkan Doğan, “Ramazanın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Ramazan ayında farklı mahallelerde iftar düzenleyen Merkezefendi Belediyesi, geleneğini bu yıl da bozmadı. Ramazan ayında vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek mahalle iftarlarının ilki İlbade Mahallesi’nde yapılacak. İftar sofrası, bugün İlbade Kapalı Pazar Yerinde kurulacak.

Aynı sofrayı paylaşmanın, dayanışma duygusunu pekiştireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Mahalle iftarlarımıza İlbede Mahallemizde başlıyoruz. Kuracağımız gönül sofralarında hemşehrilerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağız. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu dönemde, aynı sofrayı ve duyguları paylaşmak Ramazan ayını daha anlamlı hale getiriyor. Ramazanın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.