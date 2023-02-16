Denizli Merkezefendi Belediyesi, deprem afetinin yaşandığı ilk günden bu yana bölgedeki afetzedelerin ve çalışmalarda yer alan görevlilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, deprem afetinin yaşandığı ilk günden bu yana bölgedeki afetzedelerin ve çalışmalarda yer alan görevlilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tüm ülkeyi yasa boğan iki büyük depremin ardından tüm imkanlarıyla seferber olan Merkezefendi Belediyesi, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda kurulan Çadır Kent’te depremzedelerin pansuman, tıbbi ilaç, kıyafet ve gıda; 6 bin kişi kapasiteli mobil aşevi ile de sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Merkezefendi Belediyesi ekipleri, 7/24 depremzedelerin öncelikle temel ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışıyor. Ekipler ayrıca, ulaşımın zor olduğu veya yardımın gidemediği mahalleleri ve köyleri belirleyerek gönüllü vatandaşları koordine ederek yardım malzemelerinin ulaştırılmasını sağlıyor.

“Tek yürek olmaya devam ederek bu zor günleri aşacağız”

Afet bölgesindeki çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Doğan, “Hatay Uğur Mumcu Meydanı’nda, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğumuz Çadır Kentimizde ekiplerimiz çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Her bir afetzede vatandaşımızın ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Tüm kalbimizle deprem bölgesindeyiz. El birliğiyle yaraları saracağız. Tek yürek olmaya devam ederek bu zor günleri aşacağız” diye konuştu.