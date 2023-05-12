Merkezefendi Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi.

Dünya Engelliler Haftası’nın ilk gününde Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel öğrencileri ve il genelinde faaliyet gösteren engelli dernekleri ile beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın ikinci gününde Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel öğrenciler, Ornaz Vadisi’nde düzenlenen etkinlikte uçurtma uçurup, top oynadı, şarkılar söyledi, dans ederek doğa ile iç içe, keyifli bir gün geçirdi. Engelliler Haftası’nın üçüncü gününde ise Merkezefendi Belediyesi tarafından bir günlüğüne temsili olarak asker uygulamasına katılacak olan özel bireylere asker eğlencesi düzenlendi. Merkezefendi Belediyesi Nergis Düğün Salonu’nda düzenlenen programa özel bireyler aileleri ile birlikte katıldı.

Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında aileler, kınayı bir günlük asker olacak evlatlarının başında gezdirdi. Çocuklarını askere uğurlayacak olan anne ve babalar, kına yakılırken duygu dolu anlar yaşadı. Avuçlarına kına yakılan özel bireyler, şarkılar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Hayalleri gerçek olan Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel kursiyerlerinin mutlulukları gözlerinden okundu. Özel bireylerin annelerinin Anneler Günü’nü de gerçekleştirilen etkinliklerin ardından kutlandı. Özel bireyler Anneler Günü’nde annelerine etkinlik sonu hediyeler verdi.