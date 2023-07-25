Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Sansürün Kaldırılışının 115. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazeteciler ile bir araya geldi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda basın mensupları ile bir araya gelerek, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı. Gerçekleştirilen etkinliğe Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ile yönetim kurulu üyeleri, il genelinde görevlerini sürdüren gazeteciler katıldı.

“Basın emekçilerimizin sonuna kadar yanındayız”

Gazetecilerin daha özgür ve demokratik bir şekilde icra edebileceği güzel günler dilediğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Doğru haberi ve doğru bilgiyi halka taşıyan gazetecilerimiz bizim için çok değerli. Gazeteci arkadaşlarımız toplumla devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak projeleri, işleri, çalışmalarımızı ve sosyal projelerimizi siz değerli basın emekçilerimizin aracılığıyla yapıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Basın toplumun sesidir’ derken çok doğru bir cümle kullanmış. Çünkü; sizlerin toplumsal, kültürel ve sosyal olaylara bakış açınız. Yaptığınız haberlere topluma yön verişiniz. Özlük haklarınızdaki sıkıntıları da biliyoruz. Siz basın emekçilerinin sonuna kadar Merkezefendi Belediyesi olarak yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Toplumsal bir olayda doğruyu ortaya çıkarmanın çok önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Düşündüğünüzü yazabilmeniz için her zaman yanınızdayız. Programımıza katıldığınız için siz değerli gazetecilere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.