Merkezefendi Belediyesi’nce ‘Alzheimer Beslenme ve Müzik Terapisi’ programı düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Alzheimer Koordinatörlüğü’nce düzenlenen ‘Alzheimer Beslenme ve Müzik Terapisi’ programı, 22 Şubat Cumartesi günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te başlayacak etkinlik, tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Program kapsamında, Alzheimer hastalığında beslenmenin önemi ve müzik terapisinin sağladığı faydaları; Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Onursal Başkanı Nöroloji Uzmanı Dr. Aysel Gürsoy, Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural ve Müzik Terapi Uyarlayıcısı Çiğdem Sabuncuoğlu tarafından ele alınacak. Etkinlikte, katılımcılara hastalıkla mücadelede destekleyici yöntemler konusunda bilgi verilecek.