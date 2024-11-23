Merkezefendi Belediyesi tarafından, personele yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi. İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlatıldığı eğitimde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi önemli konular ele alındı.

Merkezefendi Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verildi. Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda, İş Güvenliği Uzmanı Orhan Çetin tarafından gerçekleştirilen eğitimde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazalarının nedeni, ilk yardım, çalışma mevzuatı, meslek hastalıkları ve iş kazalarının hukuki sonuçları gibi önemli konular hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen eğitim sonucunda işlenen konular hakkında eğitime katılan personellere sınav yapıldı.