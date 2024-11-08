Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Bahçe Mobilyaları Üretim Merkezi’ projesi hayata geçirildi. Başkan Doğan, “Kendi mobilyalarımızı kendimiz üreterek tasarruf sağlıyor, belediye bütçemize katkıda bulunuyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, çevreye duyarlı projelerine bir yenisini daha ekleyerek, ilçenin dört bir yanına dış mekânlara uygun, dayanıklı, hafif ve bakımı kolay bahçe mobilyalarını modernize etmeye başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın 60+1 projelerinin arasında yer alan ‘Bahçe Mobilyaları Üretim Merkezi’ projesi hayata geçirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün mobilya atölyesinde üretilen, dayanıklı ve bakımı kolay bahçe mobilyaları, dış mekanlara uygun malzemelerle hazırlanarak ilçedeki yeşil alan ve parklara monte ediliyor. Bu mobilyalar, vatandaşların konforlu bir ortamda dinlenip keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor. Merkezefendi Belediyesi, kendi bahçe mobilyalarını üreterek tasarruf sağlıyor ve belediye bütçesine katkı sunuyor.

“Kendi mobilyamızı kendimiz üreterek, bütçemize katkı sağlıyoruz”

Merkezefendi’de söz verilen bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Dış mekânlara uygun, dayanıklı, hafif ve bakımı kolay bahçe mobilyalarımızı kendi üretim tesisimizde üreteceğiz demiştik. Artık, kendi mobilyalarımızı Park Bahçeler Müdürlüğümüzün mobilya atölyesinde kendimiz üreterek tasarruf sağlıyor, belediye bütçemize katkıda bulunuyoruz. Ürettiğimiz bahçe mobilyalarımızı, yeşil alanlarımıza, parklarımıza monte ederek hemşerilerimizin rahat ve konforlu bir şekilde dinlenmesini ve vakit geçirmesini sağlıyoruz. Üreten bir Merkezefendi hedefiyle çıktığımız bu yolda, Merkezefendi’mizi güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.