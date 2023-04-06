Avrupa Gençlik Değişimi projesi ile 5 ülkeden Merkezefendi’ye gelen 35 öğrenci, Merkezefendi Belediyesi Pet Cafe ve Mama Üretim Tesisi ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret etti.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın finanse ettiği Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi ‘Geri Dönüşüm’ projesi Merkezefendi’de gerçekleştirildi. Pamukkale Uluslararası Gençlik ve Eğitim Derneği’nin (PAUGED) organize ettiği projede, 5 ülkeden 35 genç katılımcı Merkezefendi Belediyesi’nin iki önemli tesisini ziyaret etti. Proje çerçevesinde ilk olarak Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisini ziyaret eden öğrencilere mama üretimi tesisinde sokak hayvanları için üretilen mamaların hangi işlemlerden geçtiği, nasıl yapıldığı ve dağıtım aşamaları hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret eden öğrenciler, yanlarında getirmiş olduğu geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırarak atıkların toplandığı alana attı. Öğrenciler atıkların nasıl ayrıştırıldığı ve tesislerde neler yapıldığı konusunda yetkililer tarafından bilgilendirildi.