Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde tamamladığı sathi kaplama asfalt ve stabilize yol çalışmasıyla yenilediği yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın sözünü verdiği çalışmaları tamamladığını ifade eden vatandaşlar ise ekiplere teşekkür ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla “Değişimin ve Yeniliğin Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor.

İlçede yapılan yatırımların ardından merkez mahallelerde sıcak asfalt, kilitli beton parke yapımı, yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahalleleri ise sathi kaplama asfalt ve stabilize yol çalışmasıyla konforlu hale getiriyor. Bu çerçevede Bağlar kırsal Mahallesinde çalışmaları özverili bir şekilde yürüten Fen İşleri, sathi kaplama asfalt çalışmalarında tamamlama noktasına geldi. Kısa süre içerisinde tamamladıkları yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı. Ekiplerim mesaisi Üçgöze kırsal Mahallesinde ise stabilize yol çalışmasıyla devam ederken, yolların konforunun artırılması ve ulaşımın kolaylaşması hedefleniyor.

Başkan Mehmet Canpolat’ın sözünü verdiği vaatleri bir bir yerine getirdiğini ifade eden Üçgöze Mahalle Muhtarı Cemil Kırmızı, “Haliliye Belediyemiz kırsalda son sürat çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Üçgöze Mahallemizde de çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat’a çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Bize ne vaat ettiyse vaatlerini yerine tek tek getirmeye devam ediyor. Daha da devam edecektir inşallah. Biz de her zaman Başkanımızın yanında olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

Yürütülen hummalı çalışmalar dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, “Bizim köyümüz bayağı şehirden uzak, dağlık bir yer. Yollarımızı yaptılar, köy içini yaptılar. Bu sıcakta emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Değerli Başkanımız Mehmet Canpolat’a özellikle teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğünün merkez ve kırsal mahallerdeki hummalı çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.