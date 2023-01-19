Kütahya’nın Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kütahya’nın Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kütahya valiliği İl Özel idaresi tarafından yaptırılan kayak evi inşaatı hızlı bir şekilde tamamlanarak sezona yetiştirildi.

Kayak evinin iç donatım malzemeleri Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretildi.

İnşaatın tamamlanmasından sonra projeye uygun olarak Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kayak evinin; Restoran, Kafeterya, Soyunma dolapları ve Kayak takımı dolapları 20 gün içinde üretimi yapılarak yerine teslim edildi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, Kütahya Valisi Ali Çelik’in liderliğinde, Kütahya’nın tanıtımı ve turizmi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

"Murat dağı Kayak evi donatım ürünlerini 20 gün gibi kısa bir sürede öğretmen ve öğrencilerin yoğun bir çalışması ile üretim yaparak ürünleri yerine teslim ettiklerini vurgulayan Okul müdürü Raşit Küçükkağnıcı, öğrencilerin bu çalışmalarla mesleklerini daha iyi öğrendiklerini ve alanlarında uygulama imkanı bulduklarını belirtti.

Küçükkağnıcı "Bu üretimlerin yapılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.