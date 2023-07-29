Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde Kongre ve Sergi Sarayında hizmet veren Merkez Kütüphane, yaz aylarında da öğrencilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında hizmet veren Merkez Kütüphane, haftanın 7 günü sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arasında kapısını açık tutuyor. Evde çalışma ortamı verimli olmayan ya da yeterli motivasyonu sağlayamayan öğrenciler, kütüphane ortamında bir arada olmanın verdiği motivasyonla ders çalışıyor. Vatandaşlar da üye olarak 15 gün süre ile Merkez Kütüphaneden kitap alabiliyor. Kütüphanede ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin branş öğretmenleri, öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.



“Kütüphane öğrenciler için özgürlük alanıdır”

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki kurs merkezlerinde matematik öğretmeni olan ve Merkez Kütüphanede görev yapan Turgay Kenziman, “Burada YKS, KPSS, LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize, matematik sorularında yardımcı oluyorum. Onlar burada kendi aralarında çalışıyorlar. Gerek duyduklarında ben destek veriyorum. Haftanın her günü sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet sunuyoruz. Öğrencilerimiz burada çay, kahve, wifi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyorlar. Bunun haricinde özellikle kış günlerinde aşevinden gelen çorbalarımız da ikram ediliyor” dedi. Kütüphanenin öğrenciler için özgürlük alanı olduğunu vurgulayan Kenziman, “Öğrenciler burada kendilerini daha iyi hissediyorlar. Kendileriyle barışıyor, kendilerine yetiyorlar. Takıldıkları noktada biz devreye giriyoruz. Kitap okumak için gelen vatandaşlarımız da oluyor. Onları da biz burada abone ediyoruz. 15 gün süreyle onlara kitaplar veriyoruz, okuyup getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gezici Kütüphaneden de bahseden Kenziman, “Kültür yayınlarımızdan veya satın aldığımız kitaplarımızdan, vatandaşlarımıza hediye ettiğimiz kitaplarımız var. Onları da imza karşılığı veriyoruz. Bunun dışında Gezici Kütüphanemiz var. Okullardan gelen talep üzerine köylere, ilçelere ulaşıyoruz. Orada çocuklara istedikleri kitabı, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda veriyoruz. Bunun dışında gelen talepler üzerine dernekler olsun, okullar olsun, kişisel olsun, kültür yayınlarımızdan kargoyla isteklerini karşılıyoruz” diye konuştu.



“Evde çalışırken dikkatimiz çok çabuk dağılıyor”

Merkez Kütüphaneye her gün gelen Ece Bozan, “Adıyaman'dan geldim. İlk geldiğim günden beri gerek personel gerekse de öğretmenlerimiz tarafından o kadar sıcak karşılandım ki, beni onların sıcakkanlılığı ve güler yüzleri motive etti. Ücretsiz kahve ve çay ikramları ile ortamın sessiz olması çok iyi. Güzel bir şekilde ders çalışabiliyoruz. Bireysel masalarımız, grup masalarımız var. Kitaplar da çok fazla. Gayet memnunum” şeklinde konuştu.

Ekrem Siper de yaz ve kış aylarında özellikle Merkez Kütüphaneyi tercih ettiğini söyleyerek, “Buraya, soğuktan veya sıcaktan kurtularak gelip, olanaklardan faydalanmaya çalışıyoruz. Klima sürekli çalışıyor. Bize sunulan çay, kahve ve internet olanakları çok kolaylık sağlıyor. Açılış ve kapanış saati arası çok geniş. Bundan dolayı belediyemize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, sakin ve sessiz bir ortam. Mersinli öğrenciler gelip rahatlıkla çalışabilirler. Herkesin evinde çalışma ortamı olamayabiliyor. Ayrıca burada diğer öğrencilerin çalışması da bizi motive ediyor” dedi.